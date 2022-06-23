У Росії можуть розпочатися незворотні процеси, – Подоляк
Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, це війна на виснаження, в якій громадяни Росії готові терпіти будь-що.
До теми Як дорого Україна готова заплатити, – Столтенберг заговорив про ціну миру з Росією
З огляду на кількість зброї у Росії можна сказати, що війна може перейти в затяжний конфлікт. Довгий – на виснаження ресурсів тієї чи іншої країни. У Росії гігантська кількість ресурсів. Для її населення не важливий рівень життя, вони можуть довгий час триматися, скажімо, на підніжному кормі. Для нас це неприйнятно,
– сказав Подоляк.
Водночас радник Андрія Єрмака припускає, що в Росії можуть розпочатися незворотні процеси. Саме вони призведуть, як каже Подоляк, що внутрішнього розриву в Росії, що покладе кінець війні в Україні.
"Утім, навіть попри різницю оцю в концентрації ресурсів, у Росії можуть початися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, страхом і внутрішніми конфліктами. Тобто війна, здавалось би, може бути затяжною. Але вона може закінчитися протягом найближчого часу. Унаслідок внутрішнього розриву в самій Російській Федерації. От і все", – резюмував він.
Коли закінчиться війна в Україні: що говорять політики
- У плани російського військово-політичного керівництва Росії входило захоплення Україну за декілька днів. Отримавши відсіч на Півночі, ворог зосередив сили на Сході та Півдні нашої країни.
- На початку травня глава РНБО Олексій Данілов висловив припущення, що війна з Росією буде тривалою. Він підкреслив, що перебіг війни залежить від наших захисників та міжнародних партнерів, які надають допомогу Україні.
- Разом з тим, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що до серпня кількість озброєння в Україні буде значимою. Західна зброя вже допомогла стабілізувати ситуацію на Запоріжжі.
- Кирило Буданов заявляв, що перелом у війні буде в другій половині серпня, а до кінця 2022 року закінчиться велика частина активних бойових дій.
- Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна. Водночас він вважає, що це реально зробити ще цього року.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж сказала, що не відомо, коли настане мир. Та, за її словами, в українців з'явилася нагода раз і назавжди перемогти Росію.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що війна в України закінчиться за столом переговорів, але Росія зазнає більших втрат. Однак, на його думку, варто готуватися до тривалої "війни на виснаження".
- Також Столтенберг закликає готуватися до того, що війна в Україні триватиме роками. Через це генсек НАТО закликав надалі надавати допомогу Україні.
- Цинічну заяву щодо війни зробив прем'єр-міністр Угорщина Віктор Орбан. Глава уряду Угорщини вважає, що Україна має право захищатися від Росії, але їй не дають великих шансів на перемогу.
Вас це може зацікавити – думка українців про те, скільки триватиме війна: дивіться відео