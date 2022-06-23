У Росії можуть розпочатися незворотні процеси, – Подоляк

Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, це війна на виснаження, в якій громадяни Росії готові терпіти будь-що.

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З огляду на кількість зброї у Росії можна сказати, що війна може перейти в затяжний конфлікт. Довгий – на виснаження ресурсів тієї чи іншої країни. У Росії гігантська кількість ресурсів. Для її населення не важливий рівень життя, вони можуть довгий час триматися, скажімо, на підніжному кормі. Для нас це неприйнятно,

– сказав Подоляк.

Водночас радник Андрія Єрмака припускає, що в Росії можуть розпочатися незворотні процеси. Саме вони призведуть, як каже Подоляк, що внутрішнього розриву в Росії, що покладе кінець війні в Україні.

"Утім, навіть попри різницю оцю в концентрації ресурсів, у Росії можуть початися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, страхом і внутрішніми конфліктами. Тобто війна, здавалось би, може бути затяжною. Але вона може закінчитися протягом найближчого часу. Унаслідок внутрішнього розриву в самій Російській Федерації. От і все", – резюмував він.

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