Українське суспільство впевнено проходить тест на дорослість, – Маляр

Відповідну думку в ефірі каналу "Рада" висловила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона заявила, що війна України з Росією – це тест на дорослість нашого суспільства та західного світу.

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"Дорослість – це йти до своєї мети певний час, розуміючи, що весь цей шлях потрібно зберігати силу духу, не можна ламатися й стомлюватися, а потрібно впевнено рухатися, інакше ми програємо", – сказала вона.

Вона зазначила, що слабкість у цьому випадку – це сум та жаль до себе, коли хочеться скласти руки через біду та депресію.

Українське суспільство впевнено проходить цей тест на дорослість, тому що в нас все більше людей, які готові йти до кінця, та живуть інтересами держави,

– заявила заступниця Олексія Резнікова.

За її словами, війна це також випробовування цінностей західного світу. Вона поставила під питання вартість цінностей західного світу, "якщо вони не готові декілька місяців пройти цей шлях". При цьому, як сказала Маляр, війна не на території країн Заходу, а на рубежах ЄС.

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Маляр заявила, що наразі не можна сказати, скільки ще днів до перемоги

Заступниця глави Міноборони зауважила, що після 102 днів війни не можна сказати, коли настане мир, або ж скільки ще днів до перемоги України.

"Ми не знаємо, коли закінчиться війна. За ці дні точно можна сказати, що весь український народ і держава пройшли своє націотворення. Цей шлях значно більший та ефективніший, аніж за сотні років до цього", – вважає Маляр.

Це трагічна історія. Ми приходимо визначальний період в нашій історії, коли в нас є історичний шанс перемогти Росію вперше і назавжди,

– сказала вона.

Заступниця Резнікова наголосила, що важливо залишатися згуртованими, оскільки ключова мета Росії – це руйнування української державності. За її словами, українці борються за існування України та західних цінностей.

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