Висловив свою думку з приводу цього й генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, завершення війни буде за столом переговорів.

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Найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів. Наш обов'язок – забезпечити Україні максимально сильну позицію та допомогти їй залишитися суверенною та незалежною європейською нацією,

– сказав генсек НАТО.

Він переконаний, що найкращий спосіб допомогти Україні – це надати потужну військову підтримку, економічну підтримку та запровадити жорсткі санкції проти Росії.

Саме такою була відповідь Столтенберга на питання про те, чи закінчиться війна за столом переговорів або ж повною поразкою однієї зі сторін.

Раніше він казав, що війна в Україні може тривати кілька років. До цього слід бути готовими усім.

Прогнози про закінчення війни в Україні

Це питання, яке хвилює всіх найбільше. Водночас маємо справу із ворогом, який переважає своєю кількістю як у зброї, так і в особовому складі. Тому прогнози лунають різні. Ясно одне – Україна переможе. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що у Росії гігантська кількість ресурсів, через що війна в Україні може перейти в затяжний конфлікт. Та внутрішній розрив усередині Росії може пришвидшити закінчення війни. Але росіяни готові терпіти все.

Також раніше Михайло Подоляк запевняв, що рішення про те, як має закінчитися війна, ухвалюватимуть лише два суб'єкти. Мовиться про українське суспільство та президента України. Зауважимо, що переговори між сторонами зараз призупинені. Наша держава та військо чекає на більш потужне та важке озброєння від західних партнерів, щоб ефективно вибити ворога.

Більш конкретні та доволі оптимістичні прогнози наводить голова української розвідки Кирило Буданов. За його словами, до кінця року бойові дії будуть тривати майже з нульовою інтенсивністю. При цьому Україна поверне всі свої території на кордони 1991 року. Також він запевняв, що переломний момент у цій війні настане в серпні цього року. Ці події будуть відчутні для всіх.

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