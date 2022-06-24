Сергій Лавров провів спільну пресконференцію зі своїм колегою з Азербайджану Джейхуном Байрамовим. Під час неї міністр закордонних справ країни-агресорки вкотре "увімкнув" заїжджену платівку, передає 24 канал.
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Лавров упевнений у коаліції ЄС і НАТО проти Росії
Мовляв, ці альянси спеціально об'єднали свої зусилля. А їхньою першочерговою мішенню, переконаний токсичний Лавров, стане Росія. На його думку, усі не можуть дочекатись, щоб напасти на неї.
У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість Євросоюзу якимось чином розсмокчеться або зміниться в осяжній, а якщо чесно, довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали,
– наголосив Лавров.
Він додав, що в країні-агресорці уважно спостерігають за Європейським Союзом. Ба більше, вивчають кроки, які він робить. Не зміг він оминути увагою Україну та Молдову, наголосивши, що країни-кандидати – на членство в ЄС – підкоряються вимогам Союзу.
Натомість інші ж держави, переконаний він, прагнуть продемонструвати свою самостійність. Це він, мабуть, тонко натякає на Угорщину, яка стала офіційним представництвом Росії в Європі та постійно вставляє палки в колеса усім навколо.
Без згадок про Гітлера не обійшлось
Зачитування методичок Кремля було б неповним, якби Лавров забув про Гітлера. Тож під час конференції цю постать він згадав. ЄС і НАТО він порівняв з диктатором, який свого часу зібрав низку європейських держав для боротьби з Радянським Союзом.
Лавров зауважив, що коаліція, яку створили НАТО та ЄС, організована для нападу на Росію. Мовляв, за цим він уважно слідкуватиме, щоб ні в якому разі не допустити цього.
Лавров озвучує про напад НАТО і ЄС не просто так
Сергій Лавров насправді чоловік геть зовсім не дурний. Він просто вміло відпрацьовує гроші, а також протекцію своїх рідних. Вам же не потрібно розповідати про долю тих, хто в якийсь момент став проти волі вищого керівництва в Росії.
Міністр закордонних справ буквально намагається втягнути у війну і ЄС, і НАТО. Робить він це для того, щоб у Росії була вагома причина або капітулювати, або таки завдати ядерного удару. Хоча останнє малоймовірне, адже усі розуміють масштаб ризиків. Та й тоді у країни-агресорки зникне останній важіль впливу, яким вона так хизувалась.
Загалом у Кремлі вже кілька останніх місяців артикулюють, що Україна не одна воює з Росією. І таким чином у країні намагаються підготувати своє населення до можливого програшу. Адже упродовж чотирьох місяців досягнути бодай якоїсь із поставлених цілей не вдалось. А постачання Україні зброї від міжнародних партнерів усе лише ускладнює. Ми ефективніше воюємо, а росіяни – окопуються на позиціях, зайнятих раніше.
Наостанок нагадаємо, що надання Україні статусу кандидата у члени ЄС – справжня кістка в горлі Росії. Це ще один величезний крок від "русского міра", який наша держава зробила. Тож займатись оцим міфічним "збиранням земель" країні-агресорці стає усе важче.
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