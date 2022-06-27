НАТО ухвалить нову стратегічну концепцію

Члени Альянсу мають обговорити на саміті в Мадриді низку питань, зокрема збільшення обсягів військової допомоги Україні та збільшення спільних витрат на оборону.

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Які рішення приймуть під час саміту

Повідомляють, що НАТО виділить додаткові війська для оборони країн Балтії. Ще один пункт плану – змусити президента Туреччини Ердогана відкликати вето на вступ Швеції та Фінляндії.

У саміті візьмуть участь лідери країн Тихоокеанського регіону – Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї. Це реалізація широкої стратегії США для протидії Китаю.

Водночас Німеччина вже заявила про виділення додаткових військових сил для захисту Литви. Швидше за все, те ж саме зробить Британія для Естонії, а Канада – для Латвії.

До слова, 26 червня в Латвії розмістили батарею зенітних ракетних комплексів NASAMS в рамках нарощування присутності НАТО в Балтійському регіоні.

Польща проситиме розмістити бригадну групу на своїй території

До слова, польська сторона домагається посилення сил стримування та оборони НАТО на східному флангу. Зокрема, голова Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що хоче домовитись про розміщення у Польщі бригадної групи у структурах НАТО.

Маріуш Блащак також заявив, що мадридський саміт НАТО "зміцнить подальшу глобальну координацію допомоги Україні". Мовиться не лише про постачання озброєння, а й допомогу у навчанні українських воїнів та гуманітарні питання. При тому він зауважив, що Альянс повинен визначити свою роль у процесі відновлення України.

Актуально про напругу між НАТО та Росією

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив вчора, що Євросоюз разом із НАТО зайняті формуванням коаліції для війни з Росією.

На тлі подібних заяв, екскомандувач НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф заявив, що Захід повинен готуватися до війни з Росією.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що війна Росії проти України закінчиться за столом переговорів.

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