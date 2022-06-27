Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он прошел после первого дня саммита G7, который проходит в Германии.

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Кисида объявил об ужесточении санкций против России

В баварском замке Эльмау 26 июня начался саммит лидеров "Большой семерки". В частности его посетил премьер Японии Фумио Кисида.

Мы находимся на развилке истории. Вопрос в том, сможем ли мы поддерживать международный порядок, основанный на правилах,

– заметил Кисида.

Он сообщил, что в ответ на российское вторжение в Украину Япония в очередной раз расширит санкции против страны-террористки. В частности, государство введет:

запрет на импорт российского золота,

запрет на предоставление некоторых услуг для России, в частности услуг бухгалтерского учета,

расширение мер по заморозке активов примерно 70 российских лиц и групп,

запрет на экспорт для 90 русских организаций, работа которых связана с оборонным сектором.

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Кратко о саммите "Большой семерки"

На саммит G7 приехали лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии. Кроме этого, его посетят президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Для более широкого формата также пригласили представителей власти:

Индонезии,

Индии,

Сенегала,

Аргентины,

Южно-Африканская Республика.

На саммите будут обсуждаться следующие шаги по противостоянию российской агрессии, а также ряд глобальных экономических и экологических вопросов. После этого лидеры "Большой семерки" отправятся в Мадрид, где в течение 29-30 июня пройдет саммит НАТО.

Обе встречи пройдут на фоне российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и проблем со стороны Китая, угрожающего до сих пор Тайваню войной.

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