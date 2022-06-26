Однако такое решение гораздо быстрее ударит по карману самого главы Кремля. Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Золото – это деньги Путина. Это удар по его карману. Сулейман Каримов курирует это направление и имеет процент. Основной поток денег из российского золота, алмазов и оружия идут в карман Путина,

– заметил Давидюк.

Путина нужно заставить опуститься на колени

По мнению политолога, сегодняшние удары по Киеву должны окончательно уверить Запад в том, что необходимо вводить 7 пакет санкций. Более того, он должен быть еще более жестким.

"Расстреливать детей 500-тонными ракетами – недопустимо. Европа пытается не вводить эмбарго на энергоресурсы. Как не вводить? Путин убивает людей за европейские деньги, уплаченные за нефть и газ", – убежден Давидюк.

Он считает, что до конца года необходимо наотрез отказаться от российских нефти и газа.

Заставить этого подонка попрошайничать. Заставить Путина идти с протянутой рукой. Пусть идет у МВФ ссужает деньги, пусть у китайцев занимает деньги, пусть у арабов занимает деньги, пусть ползет на коленях у Запада просит деньги. Но чтобы у него денег не было. Чтобы они сидели в нищете, с уничтоженной экономикой и без денег,

– уверен политолог.

Давидюк подчеркивает, что платить кремлевскому диктатору по 300 миллиардов долларов или евро ежегодно и верить, что он изменится – основная ошибка. "А потом, когда тот угрожает ядерным оружием, сидеть и тихонько плакать, какой мир несправедлив. Так меняйте его. Для этого вы и сильные европейские политики", - считает он.

Россию следует признать государством, спонсирующим терроризм

Что же делать с ядерным оружием? Вопрос-вызов для Совбеза ООН. "Это психически неуравновешенный человек, это страна-террорист", – говорит политолог. Так, признание России спонсируемым терроризмом государством уже обсуждают в США. Так что пространство для пакета санкций чрезвычайно велико.

От российской экономики должны остаться обломки

Давидюк удивлен, что некоторые мировые компании до сих пор не вышли из российского рынка. "Почему Philips не выходит? Они прикрываются тем, что снабжают продуктами для обучения и здоровья детей", – отмечает он. И, к сожалению, таких компаний достаточно много.

Все должны получиться, чтобы там остались лишь обломки советской экономики. За 30 лет россияне не выстроили ничего – ни одного бренда, ни одного производства. Они строили ракеты, которыми убивают детей, и завозили европейские бренды. Пусть все уходят, а российский рынок станет пустыней в экономическом плане. Тогда они изменятся и приползут, – убежден политолог.

Николай Давидюк отмечает: наложение на Россию мощных санкций с целью уничтожения экономики – именно над этим сегодня должен работать весь европейский и западный мир.

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