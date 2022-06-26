Адейем был в Анкаре и Стамбуле 22 – 24 июня. Соединенные Штаты хотят, чтобы Турция также присоединилась к санкциям против страны-агрессора.

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США провели переговоры с Турцией по поводу санкций против России

Заместитель министра финансов США Уолли Адейем 22-24 июня посетил Турцию, чтобы привлечь ее как союзницу по НАТО к борьбе с финансированием терроризма и войной России против Украины. Он встретился в Анкаре с чиновниками Министерства иностранных дел и Министерства финансов Турции.

Кроме того, в Стамбуле Адейем поговорил с финансовыми учреждениями о:

экономических и финансовых условиях Турции,

реализации и обеспечении выполнения многосторонних санкций, введенных против России за ее вторжение.

Все стороны переговоров выразили желание обеспечить, чтобы Турцию не использовали как приют для незаконного финансирования, а целостность банковского сектора страны продолжали защищать.

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Кратко о санкциях против России

В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз одобрил 6 санкционных пакетов против страны-агрессора.

ЕС и США наложили эмбарго на российский уголь и нефть. Евросоюз ввел эмбарго только в начале июня, но не полностью. Россия до сих пор может продавать трубопроводную нефть.

Также в рамках санкций ЕС против России ряд крупных российских банков был отключен от системы SWIFT. Не обошлось без персональных санкций против военных преступников и пропагандистов. В частности, под санкциями оказалась семья пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По данным издания Die Welt, из-за санкций российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 миллиарда евро.

Правительство Великобритании также в очередной раз объявило о введении новых санкций против России. Ограничения касаются экспорта продуктов и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в России фунтов стерлингов и банкнот ЕС.

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