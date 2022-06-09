Об этом на заседании сказал законодателям представитель США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. По его словам, он не может отрицать информацию, что Россия начала зарабатывать больше по продаже газа и нефти.

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Увеличение спроса

Глобальный рост спроса на нефть со стороны потребителей, вышедших из пандемии COVID-19, был гораздо больше, сильнее, чем кто-то мог ожидать,

– сказал Амос Хохштейн.

Продажа Китая и Индии и рост цен

В то же время, Россия смогла продать больше топлива другим покупателям, включая крупных потребителей энергоносителей Китая и Индии, предлагая его.

Хохштайн отметил, что хотя эти продажи Китая и Индии были дешевле по сравнению с поставками в другие страны, но рост цен на мировом рынке означает, что доход России, вероятно, мог увеличиться.

В мае Международное энергетическое агентство заявило, что доход России от нефти с начала года вырос на 50% до 20 млрд долларов в месяц, причем ЕС получает наибольшую часть этого экспорта. Запрет ЕС на российскую нефть, которая, как ожидается, вступит в силу в конце года, может сократить этот доход.

По оценкам аналитиков, закупки Индией российской нефти в мае были вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем и достигли рекордного уровня более 840 тысяч баррелей в сутки и, вероятно, снова возрастут в июне.

Санкции нужно усиливать

Хохштейн сказал, что он попросил индийских чиновников не покупать слишком много российской нефти и сказал им, что Соединенные Штаты не могут запретить закупку нефти, поскольку не вводили вторичных санкций в отношении этих продаж. Хохштейн сказал, что он считает, что существует предел по поводу того, сколько нефти Индия будет покупать у России.

Отвечая на вопрос о его взгляде на введение вторичных санкций против таких стран, как Индия, Хохштейн сказал, что важнейшим является сокращение доходов России, одновременно смягчая влияние роста цен на топливо в стране и на союзников.

Также Хохштейн высоко оценил новые санкции ЕС, направленные на страхование грузов с российской нефтью.

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