Новый – более строгий механизм санкций заработает уже со следующей недели. Как пишут СМИ, он позволит привлечь к ответственности тех, кто продолжает сотрудничать с компаниями и физическими лицами, находящимися в санкционных списках.

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Не надо будет доказывать, что нарушители знали о введении санкций

Офис реализации финансовых операций уже не должен будет доказывать, что компании или лица-нарушители санкций знали, что они действуют вопреки правилам. Эта норма будет относиться ко всем карательным ограничениям, которые ввел Лондон. Речь идет и о санкциях, которые Британия ввела против России.

Благодаря этим изменениям санкционный режим Британии максимально приблизится к существующему в США. Власти смогут обнародовать информацию о нарушителе санкций, даже если с него не будут взиматься штраф.

Британия ввела запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть

Отметим, что в конце мая Британия согласовала с ЕС запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эта норма – часть 6 пакета санкций против государства-агрессорки, который ввел в действие Евросоюз.

СМИ уверяют, что официальный Лондон в этом случае скоординировал свои действия с Брюсселем. Эксперты говорят, что это одна из самых строгих санкций, которая сейчас находится в арсенале ЕС.

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Поддержка Великобритании украинского народа в войне

Премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что Лондон передаст реактивные системы залпового огня Украине. Речь идет о M270, поражающих цели на расстоянии 80 километров.

Еще раньше глава правительства Британии заверил в своей непрерывной и твердой поддержке Украины. Джонсон отметил, что все, кто верят в право нации на мир и свободу, должны выступить единым фронтом против российской агрессии.

Министерство иностранных дел Британии Лиз Трасс подчеркнула, что если Путин победит в войне, то мир может забыть о мире и больше никогда не будет чувствовать себя в безопасности.

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