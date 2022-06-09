В Белом доме пообещали обеспечить Украину всем необходимым

И не собирается останавливаться – США пообещали Украине "все необходимое" для победы. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По его словам, их государство обеспокоено каждым актом агрессии, совершенном россиянами. Речь идет об оккупированных территориях, разрушении, бомбардировке и уничтожении гражданской инфраструктуры.

При этом Салливан подчеркнул, что все это происходит как там, где они передвигаются, так и в районах, на которые захватчики обрушивают ракетные удары с большого расстояния.

В то же время добавил, что Соединенные Штаты Америки остаются верными поддержке Украины.

Поэтому мы так стремимся обеспечить украинцев необходимым вооружением и инструментами, чтобы они могли противостоять продвижению российских сил там, где они могут оттолкнуть их,

– подчеркнул представитель администрации США.

Украина получила от США первый транш с 40 миллиардов долларов помощи

21 мая 2022 г. президент США Джозеф Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине, которые будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины. Накануне его одобрил Конгресс . Решение одобрили с недельной задержкой – его блокировал сенатор Рэнд Пол – республиканец от Кентукки.

Уже 9 июня Украина получила первый транш по этой сумме. Первый миллиард долларов, полученный нашим государством от США, выделен для поддержки экономики во время войны.

1 миллиард долларов – это лишь часть экономической поддержки, предусматриваемая законом о выделении 40 миллиардов для Украины. Суммарно в поддержку экономики страны в условиях войны Вашингтон выделил 8,5 миллиарда долларов.

Распределение 40 миллиардов долларов, которые США выделили Украине / Инфографика 24 канала

Байден обсудил с Дудой поддержку Украины

8 июня президент США Джо Байден и его польский коллега Анджей Дуда провели телефонный разговор , главной темой которого была поддержка Украины в войне с Россией. Политические лидеры также говорили о двустороннем сотрудничестве. Также президенты говорили и о безопасности. В частности, восточный фланг НАТО – то есть собственно Польша. Байден подчеркнул, что США привержены безопасности Польши и других стран-членов Альянса в Восточной Европе. Кроме того, во время телефонного разговора американский президент пожелал успешного проведения саммита Бухарестской девятки.

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