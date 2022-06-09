Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. Дипломатка встретилась с главами Министерства финансов, Министерства экономики и Национального банка.

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Украина получит еще дополнительные средства в поддержку экономики

Посол США в Украине отметила, что 1 миллиард долларов – это лишь часть экономической поддержки, которую предусматривает закон о выделении 40 миллиардов для Украины. Суммарно в поддержку экономики нашего государства в условиях войны Вашингтон выделил 8,5 миллиарда долларов.

Прямая поддержка в размере 1 миллиарда долларов уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигались вперед, и еще 7,5 миллиарда ожидается.

– сообщила Бринк.

Госпожа посол встретилась с министром экономики Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.



Бриджит Бринк и Сергей Марченко / Фото с твиттера посла



Бриджит Бринк и Кирилл Шевченко / Фото с твиттера посла

Украина работает над восстановлением

Также Брижит Бринк отметила, что украинцы уже работают над восстановлением собственного государства. Дипломат подчеркнула, что помощь от США получили именно нуждающиеся в ней и в этом убедилась американская дипломатическая миссия.

Решительный народ Украины уже работает над восстановлением. Я видела эту решимость в глазах их и слышала ее в их голосах. Мы убедимся, чтобы наша помощь добралась до тех, кто в ней нуждается, и поддержит суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину,

– подчеркнула Бринк.



Распределение 40 миллиардов долларов, которые США выделили Украине / Инфографика 24 канала

Напомним, что закон о выделении 40 миллиардов долларов для Украины президент США Джо Байден подписал 21 мая 2022 года. Накануне его одобрил Конгресс.

Приняли это решение с недельным опозданием. Причиной тому стало то, что его блокировал сенатор Рэнд Пол – республиканец от Кентукки, который уже попадал в скандалы, в частности из-за связей с Россией и блокирования санкций против строительства "Северного потока-2".

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