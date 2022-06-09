Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Дипломатка зустрілася з головами Міністерства фінансів, Міністерства економіки та Національного банку.

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Україна отримає ще додаткові кошти на підтримку економіки

Пані посол США в Україні зазначила, що 1 мільярд доларів – це лише частина економічної підтримки, яку передбачає закон про виділення 40 мільярдів для України. Сумарно на підтримку економіки нашої держави в умовах війни Вашингтон виділив 8,5 мільярда доларів.

Пряма підтримка в розмірі 1 мільярда доларів вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед, і ще 7,5 мільярда очікується,

– повідомила Брінк.

Пані посол зустрілася з міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Кирилом Шевченком.



Бріджит Брінк та Сергій Марченко / Фото з твітеру пані посла



Бріджит Брінк та Кирило Шевченко / Фото з твітеру пані посла

Україна працює над відбудовою

Також Бріжит Брінк відзначила, що українці вже працюють над відбудовою власної держави. Дипломатка наголосила, що допомогу від США отримали саме ті, хто потребує її й у цьому переконалася американська дипломатична місія.

Рішучий народ України вже працює над відбудовою. Я бачила цю рішучість в їхніх очах і чула її в їхніх голосах. Ми пересвідчимось, щоб наша допомога дісталася до тих, хто її потребує, та підтримає суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну,

– підкреслила Брінк.



Розподіл 40 мільярдів доларів, які США виділили Україні / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, що закон про виділення 40 мільярдів доларів для України президент США Джо Байден підписав 21 травня 2022 року. Напередодні його схвалив Конгрес.

Ухвалили це рішення з тижневим запізненням. Причиною цього стало те, що його блокував сенатор Ренд Пол – республіканець від Кентуккі, який уже потрапляв у скандали, зокрема через зв'язки з Росією та блокування санкцій проти будівництва "Північного потоку-2".

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