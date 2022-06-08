Про це оголосили під час саміту генеральних директорів компаній Єлю Yale CEO Summit. Зеленський був вдячний за цю престижну нагороду.

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Це відзнака для всього українського народу

Президент Володимир Зеленський сприймає цю нагороду як відзнаку для всього українського народу. Адже після повномасштабного вторгнення усі громадяни почали працювати над тим, щоб боротися із російськими окупантами.

Зеленський брав участь у саміті через відеозв’язок. Саму нагороду особисто прийняв постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця.

Під час зустрічі Зеленський наголошував, що міжнародна спільнота має зупинити Росію та Володимира Путіна. За його словами, тільки сильна Україна та міцний союз між США, Канадою, державами Євросоюзу, Австралії, країн Африканського континенту та Азії допоможуть змусити Росію сісти за стіл переговорів. Зараз вона абсолютно не хоче цього робити.

Зеленський наголосив, що одна країна не може диктувати умови для всього світу. Якщо зараз дозволити агресору перемогти, то Росія не зупиниться. Далі Кремль піде в Європу – і наслідки будуть надзвичайно серйозними. Окупанти не вміють поводитися цивілізовано.

"Якщо Україна не витримає, далі, повірте, будуть Польща, країни Балтії, Європа. Апетит у цієї держави, яка порушила міжнародні закони й нашу територіальну цілісність, великий. Вона так само апетитно заходить і в бізнесі, без будь-яких законів ринку. Вони почнуть і вам диктувати умови: як займатися бізнесом, з ким займатися бізнесом, з якими державами співпрацювати, а з якими ні", – застеріг Володимир Зеленський.

Варто додати, що в цьогорічному Yale CEO Summit, який відбувався у Нью-Йорку взяли участь понад 100 топ-менеджерів глобальних компаній, відомі вчені з американських університетів тощо.

Нагадаємо, у сьогоднішньому вечірньому зверненні Володимир Зеленський пригадав, що саме цього дня, 8 червня, розпочався Євро-2012.

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