Новий – суворіший механізм санкцій запрацює вже з наступного тижня. Як пишуть ЗМІ, він дозволить притягнути до відповідальності тих, хто продовжує співпрацювати з компаніями та фізичними особами, які є в санкційних списках.

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Не треба буде доводити, що порушники знали про запровадження санкцій

Офіс реалізації фінансових операцій вже не повинен буде доводити, що компанії або особи-порушники санкцій знали про те, що вони діють всупереч правилам. Ця норма буде стосуватись усіх каральних обмежень, які ввів Лондон. Мовиться і про санкції, які Британія ввела проти Росії.

Завдяки цим змінам санкційний режим Британії максимально наблизиться до того, який існує в США. Влада зможе оприлюднювати інформацію про порушника санкцій, навіть якщо з нього не стягуватимуть штраф.

Британія ввела заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту

Зазначимо, що наприкінці травня Британія погодила з ЄС заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту. Ця норма – частина 6 пакету санкцій проти держави-агресорки, який ввів у дію Євросоюз.

ЗМІ запевняють, що офіційний Лондон у цьому випадку скоординував свої дії з Брюсселем. Експерти кажуть, що це – одна з найсуворіших санкцій, яка наразі є в арсеналі ЄС.

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Підтримка Великої Британії українського народу у війні

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що Лондон передасть реактивні системи залпового вогню Україні. Мовиться про M270, які вражають цілі на відстані 80 кілометрів.

Ще раніше голова уряду Британії запевнив у своїй безперервній та непохитній підтримці України. Джонсон зазначив, що всі хто вірить у право нації на мир та свободу мають виступити єдиним фронтом проти російської агресії.

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс наголосила, якщо Путін переможе у війні, то світ може забути про мир і більше ніколи не почуватиметься в безпеці.

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