Зокрема, про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс. Вона також зазначила, що підтримати Україну танками та літаками було б "цілком легітимно".
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Якщо Путін досягне успіху в Україні, ми більше ніколи не почуватимемося у безпеці,
– заявила вона.
Саме тому, як наголосила Трасс, вони й повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла. Це включає, зокрема, й відновлення нашого суверенітету, а також поразку та стримуванням Росії.
"Ми повинні забезпечити перемогу України у цій великій боротьбі за свободу. Путін веде війну не лише проти українського народу, а й проти основ наших суспільств: свободи, суверенітету і верховенства права", – додала Трасс.
"Сторінку перегорнути не вдалося"
Крім цього, виступаючи на заході з вшанування операції Anthropoid у Празі 27 травня, Трасс зазначила, що увесь світ думав, що "після холодної війни ми перегорнули сторінку". Однак попри це зараз ми бачимо жахливі воєнні злочини, скоєні в Європі.
"Злочини, про які ми колись сподівалися, що вони залишаться в минулому. Перед лицем такого жаху ми повинні реагувати силою. Замирення не може бути відповіддю", – заявила вона.
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