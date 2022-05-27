Зокрема, про це заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс. Вона також зазначила, що підтримати Україну танками та літаками було б "цілком легітимно".

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Якщо Путін досягне успіху в Україні, ми більше ніколи не почуватимемося у безпеці,

– заявила вона.

Саме тому, як наголосила Трасс, вони й повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла. Це включає, зокрема, й відновлення нашого суверенітету, а також поразку та стримуванням Росії.

"Ми повинні забезпечити перемогу України у цій великій боротьбі за свободу. Путін веде війну не лише проти українського народу, а й проти основ наших суспільств: свободи, суверенітету і верховенства права", – додала Трасс.

"Сторінку перегорнути не вдалося"

Крім цього, виступаючи на заході з вшанування операції Anthropoid у Празі 27 травня, Трасс зазначила, що увесь світ думав, що "після холодної війни ми перегорнули сторінку". Однак попри це зараз ми бачимо жахливі воєнні злочини, скоєні в Європі.

"Злочини, про які ми колись сподівалися, що вони залишаться в минулому. Перед лицем такого жаху ми повинні реагувати силою. Замирення не може бути відповіддю", – заявила вона.

"Єдиний спосіб для Путіна" закінчити війну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше заявив, що російські сили продовжують "прогризати землю" на Донбасі в Україні. Він також додав, що Путін досягає повільного, але відчутного прогресу.

Також, за словами Джонсона, для очільника країни-агресорки Володимира Путіна існує "єдиний спосіб" для завершення війни проти України. "Єдиний спосіб, яким це може закінчитися, – це для Путіна визнати, що... денацифікація України відбулася, і він може піти з гідністю і честю", – заявив Джонсон.

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