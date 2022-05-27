В частности, об этом заявила министерша иностранных дел Британии Лиз Трасс. Она также заявила, что поддержать Украину танками и самолетами было бы "совершенно легитимным".

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Если Путин добьется успеха в Украине, мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности,

– заявила она.

Именно поэтому, как отметила Трасс, они должны сделать все возможное, чтобы Украина победила. Это включает, в частности, восстановление нашего суверенитета, а также поражение и сдерживание России.

"Мы должны обеспечить победу Украины в этой большой борьбе за свободу. Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ наших обществ: свободы, суверенитета и верховенства права", – добавила Трасс.

"Страницу пролистать не удалось"

Кроме этого, выступая на мероприятии по оказанию почестей операции Anthropoid в Праге 27 мая, Трасс отметила, что весь мир думал, что "после холодной войны мы перелистали страницу". Однако, несмотря на это, сейчас мы видим ужасные военные преступления, совершенные в Европе.

"Преступления, о которых мы когда-то надеялись, что они останутся в прошлом. Перед лицом такого ужаса мы должны реагировать силой. Замирение не может быть ответом", – заявила она.

"Единственный способ для Путина" закончить войну

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что российские силы продолжают "прогрызать землю" на Донбассе в Украине. Он также добавил, что Путин добивается медленного, но ощутимого прогресса.

Также, по словам Джонсона, для главы страны-агрессорки Владимира Путина существует " единственный способ" для завершения войны против Украины. "Единственный способ, которым это может закончиться – это для Путина признать, что... денацификация Украины произошла, и он может уйти с достоинством и честью", – заявил Джонсон.

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