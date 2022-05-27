В частности, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сегодня он заявил, что для главы страны-агрессорки Владимира Путина существует "единственный способ" для завершения войны против Украины.

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Джонсон назвал "единственный способ для Путина" закончить войну

По его словам, у Путина "запас маневра" для прекращения войны. Ранее Борис Джонсон дал изданию Bloomberg интервью об Украине – в нем премьер обсудил, как завершить конфликт. И, "единственный способ для Путина" – определить, что процесс денацификации состоялся.

Единственный способ, которым это может закончиться – это для Путина признать, что... денацификация Украины произошла, и он может уйти с достоинством и честью,

– заявил Джонсон.

Политик добавил, что это не значит, что он поддерживает предположение России о том, что на Украине есть нацисты. Джонсон думает, что у Путина есть политическая свобода маневра, чтобы положить этому конец.

Зеленский побеседовал с Борисом Джонсоном

В начале текущей недели президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.

Зеленский сообщил, что рассказал ему о встрече с президентом Польши Анджеем Дудой. Также говорили о переговорах и ситуации на поле боя.

Борис Джонсон и Украина: последние новости

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину премьер Великобритании выражает полную поддержку нашей стране. Да, сейчас заявил, что планирует удвоить усилия , чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Поддержка касается продуктов и гуманитарной помощи для украинцев.

Борис Джонсон призвал к усилению военной поддержки Украины. Он отметил, что России удается хотя и в медленном темпе, но достигать поставленных целей на Донбассе, поэтому нужно продолжать помогать Украине с оружием. По его словам, Путину нельзя дать выполнить поставленные цели.

Премьер Великобритании решил написать открытое письмо украинским детям . Он заверил, что они не одиноки, а Украина обязательно победит в войне с Россией. Джонсон попросил детей всегда помнить об этих двух вещах.

Кроме того, недавно Борис Джонсон получил подарок от украинской дизайнерки Юлия Магдич – вышиванку. Посольство Украины уже передало подарок британскому премьеру.

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