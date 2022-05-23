В офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили, что он удвоит усилия, чтобы обеспечить Украину жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью.
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В офисе Джонсона добавили, что во время его телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр прокомментировал "подлу", как он выразился, блокаду ключевого портового города Украины – Одессы.
Борис Джонсон заявил, что будет работать над тем, чтобы Украина могла производить экспорт за границу.
Лидеры согласились с тем, что международное сообщество должно оставаться единственным в своем осуждении варварства Путина,
– заявили в офисе премьер-министра.
В ведомстве отметили, что Джонсон искренне считает, что каждая страна обязана помогать Украине в ее борьбе за свободу как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Премьер-министр подчеркнул, что британский народ на 1000% – за Украину и ее народ.
Кроме того, Борис Джонсон выразил глубокую надежду, что все вместе со всем народом Украины смогут вскоре вернуться к нормальной жизни.
Зеленский поговорил с Джонсоном
Как сообщил Владимир Зеленский, у него состоялся разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.
Зеленский сообщил, что рассказал Борису о встрече с президентом Польши Анджеем Дудой, о переговорах, ситуации на поле боя.
Ищем, как увеличить объем нашего экспорта, прежде всего, агропродукции. А также объем импорта горючего в Украину,
– заявил Зеленский.
Также в письме премьер подчеркнул, что Украина обязательно победит в войне с Россией. Политик заверил, что в Великобритании никогда не забудут украинцев и всегда будут гордиться тем, что могут называть их своими друзьями.