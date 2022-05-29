Відомі політики закликали світ підтримати Україну в боротьбі. Відповідні звернення політиків транслювали в ефірі каналу "Рада" 29 травня – на 95 день повномасштабної війни.
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У Британії заявили, що Україна вистоїть
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про безперервну підтримку українського народу. Адже Україна просить тільки одного – хоче жити в мирі та свободі на своїй землі.
Справедливо додав, що це право кожної нації. Ті, хто вірять у те, що це так, мають виступити єдиним фронтом проти путінської агресії.
Ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими українськими друзями від самого початку цієї війни. Ми надаємо все потрібне обладнання,
– заявив Борис Джонсон.
Зокрема й для того, щоб відбивати загрозу з моря, Javelin на суходолі. Прем'єр запевнив: "Україна вистоїть, Британія допоможе".
Естонія закликала підтримувати Україну
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що через 3 місяці путінської геноцидної війни питання залишається те саме – треба підтримувати Україну й надалі.
Це означає більше військової, гуманітарної та економічної підтримки Україні, більше санкцій проти агресора. Нам треба зробити так, щоб агресор платив за кожну кулю, за кожен зруйнований будинок чи міст,
– запевнила прем'єрка Естонії.
Кая Каллас пригадала, що Україна обрала європейську дорогу й тепер б'ється за кожну її сходинку. Завершила промову політикиня словами "Слава Україні".
Грузія заявила, що підтримують Україну
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі привітав українців з нагоди дня Києва. Він побажав, щоб їм щастило і щоб настала перемога.
Грузія підтримує Україну та український народ,
– заявив Папуашвілі.
Окрім того, до світу звернувся канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що Володимир Путін не переможе у війні, яку він почав проти України.
Ми разом з вами – думками та серцями,
– пояснив Шольц.
Політик запевнив, що Німеччина прийняла майже 800 тисяч біженців з України. Також він пояснив, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, аби українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці боронили себе.
Коротко про телемарафон Save Ukraine
- Телемарафон Save Ukraine вдруге відбувся 29 травня біля Бранденбурзьких воріт у Німеччині.
- Під час марафону виступали відомі українські зірки "Океан Ельзи", The Hardkiss, MONATIK, ONUKA, Тіна Кароль, Kalush Orchestra. Також підтримати Україну під час марафону закликали високопосадовців з багатьох країн світу.
- Гроші, які люди пожертвують під час марафону, підуть на закупівлю медобладнання для лікарень.
- Варто пригадати, що перши марафон Save Ukraine відбувся у Варшаві. Тоді телемарафон переглянули понад 80 мільйонів глядачів – від Австралії до Канади. Вони відправили на допомогу Україні 40 мільйонів гривень.
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