Відомі політики закликали світ підтримати Україну в боротьбі. Відповідні звернення політиків транслювали в ефірі каналу "Рада" 29 травня – на 95 день повномасштабної війни.

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У Британії заявили, що Україна вистоїть

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про безперервну підтримку українського народу. Адже Україна просить тільки одного – хоче жити в мирі та свободі на своїй землі.

Справедливо додав, що це право кожної нації. Ті, хто вірять у те, що це так, мають виступити єдиним фронтом проти путінської агресії.

Ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими українськими друзями від самого початку цієї війни. Ми надаємо все потрібне обладнання,

– заявив Борис Джонсон.

Зокрема й для того, щоб відбивати загрозу з моря, Javelin на суходолі. Прем'єр запевнив: "Україна вистоїть, Британія допоможе".

Естонія закликала підтримувати Україну

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що через 3 місяці путінської геноцидної війни питання залишається те саме – треба підтримувати Україну й надалі.

Це означає більше військової, гуманітарної та економічної підтримки Україні, більше санкцій проти агресора. Нам треба зробити так, щоб агресор платив за кожну кулю, за кожен зруйнований будинок чи міст,

– запевнила прем'єрка Естонії.

Кая Каллас пригадала, що Україна обрала європейську дорогу й тепер б'ється за кожну її сходинку. Завершила промову політикиня словами "Слава Україні".

Грузія заявила, що підтримують Україну

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі привітав українців з нагоди дня Києва. Він побажав, щоб їм щастило і щоб настала перемога.

Грузія підтримує Україну та український народ,

– заявив Папуашвілі.

Окрім того, до світу звернувся канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що Володимир Путін не переможе у війні, яку він почав проти України.

Ми разом з вами – думками та серцями,

– пояснив Шольц.

Політик запевнив, що Німеччина прийняла майже 800 тисяч біженців з України. Також він пояснив, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, аби українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці боронили себе.

Коротко про телемарафон Save Ukraine

Телемарафон Save Ukraine вдруге відбувся 29 травня біля Бранденбурзьких воріт у Німеччині.

Під час марафону виступали відомі українські зірки "Океан Ельзи", The Hardkiss, MONATIK, ONUKA, Тіна Кароль, Kalush Orchestra. Також підтримати Україну під час марафону закликали високопосадовців з багатьох країн світу.

Гроші, які люди пожертвують під час марафону, підуть на закупівлю медобладнання для лікарень.

Варто пригадати, що перши марафон Save Ukraine відбувся у Варшаві. Тоді телемарафон переглянули понад 80 мільйонів глядачів – від Австралії до Канади. Вони відправили на допомогу Україні 40 мільйонів гривень.

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