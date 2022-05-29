Про це Шольц заявив під час другого міжнародного благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, повідомляє 24 канал. Канцлер звернувся до українців як представник Німеччини, у якій відбувалася частина цього заходу.

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Шольц заявив, що Путін не переможе

Канцлер заявив, що серця та думки німців щодня спрямовані на Україну, відколи Росія на неї напала.

"Ми стискаємо руки з нашими друзями та партнерами. Ми даємо допомогу, щоб ваша економіка не занепала. Надсилаємо зброю для України, порушуючи давню німецьку традицію нікому не давати зброї", – зауважив Шольц.

Він додав, що 80 тисяч українців знайшли прихисток в Німеччині. Там їх зустріли з обіймами. За словами канцлера, його країна також допоможе нашій державі у відбудові після війни.

Президент Зеленський сказав 8 травня, що українське сонце розтопить лід тієї зими, що почалася 24 лютого. Путін не переможе,

– наголосив Шольц.

Він зазначив, що Німеччина пам'ятає про тих, хто втратив життя, опираючись російській агресії, зазнав поранень, втратив домівку чи постраждав від ракет і снарядів з боку Росії у боротьбі проти тиранії та утисків.

"Ми – разом, ми об'єднані довкола України, стоїмо за правовладдя, за людську гідність, за свободу, за демократію. Як європейські брати та сестри", – підсумував канцлер.

Зверніть увагу! Другий міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine – #StopWar розпочався ввечері 29 травня одночасно з Берліна та Києва. Він об'єднав багатомільйонну аудиторію з усього світу навколо теми підтримки України. На сцені біля Бранденбурзьких воріт у Берліні виступатимуть "Океан Ельзи", Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, цьогорічні переможці Євробачення Kalush Orchestra та багато інших артистів. Також нашу державу підтримають світові лідери.

Що відомо про допомогу Україні від Німеччини

Німеччина довгий час заявляла, що не надсилатиме зброю в Україну. Однак згодом вона погодилася на постачання важкого озброєння для ЗСУ. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина досі перебуває у незручній фазі щодо зброї для України.

Шольц пообіцяв поставити Україні системи Gepard, хоч наша держава їх і не просила. Водночас Німеччина блокує постачання танків Marder і Leopard, які потрібні ЗСУ для боротьби з Росією. Відомо, що обіцяні країною Gepard повинні прибути влітку.

Прем'єр Денис Шмигаль ще 17 травня заявив, що уряд Німеччини надасть 150 мільйонів євро для підтримки України. Ці гроші скерують на пріоритетні соціальні видатки, а також першочергові потреби для відновлення нашої країни.

Також у Німеччині заявили, що виділять орієнтовно 1 мільярд євро для України зі свого бюджету. Мовиться про гранти, які виплачуватимуть з бюджету на 2022 рік без створення додаткової заборгованості. Гроші скерують на забезпечення дієздатності нашої держави.

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