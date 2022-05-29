Об этом Шольц заявил во время второго международного благотворительного телемарафона Save Ukraine – #StopWar, сообщает 24 канал. Канцлер обратился к украинцам как представитель Германии, в которой происходила часть этого мероприятия.

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Шольц заявил, что Путин не победит

Канцлер заявил, что сердца и мнения немцев ежедневно направлены на Украину с тех пор, как Россия на нее напала.

"Мы сжимаем руки с нашими друзьями и партнерами. Мы даем помощь, чтобы ваша экономика не пришла в упадок. Присылаем оружие для Украины, нарушая давнюю немецкую традицию никому не давать оружия", - заметил Шольц.

Он добавил, что 80 тысяч украинцев нашли убежище в Германии. Там их встретили с объятиями. По словам канцлера, его страна также поможет нашему государству в восстановлении после войны.

Президент Зеленский сказал 8 мая, что украинское солнце растопит лед той зимы, которая началась 24 февраля. Путин не победит,

– подчеркнул Шольц.

Он отметил, что Германия помнит о тех, кто потерял жизнь, противясь российской агрессии, получил ранения, потерял дом или пострадал от ракет и снарядов со стороны России в борьбе против тирании и притеснений.

"Мы – вместе, мы объединены вокруг Украины, стоим за правовластие, за человеческое достоинство, за свободу, за демократию. Как европейские братья и сестры", – подытожил канцлер.

Обратите внимание ! Второй международный благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar начался вечером 29 мая одновременно с Берлина и Киева. Он объединил многомиллионную аудиторию по всему миру вокруг темы поддержки Украины. На сцене у Бранденбургских ворот в Берлине выступят "Океан Эльзы", Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, победители Евровидения Kalush Orchestra и многие другие артисты. Также наше государство будет поддержано мировыми лидерами.

Что известно о помощи Украине от Германии

Германия долгое время заявляла, что не будет отправлять оружие в Украину. Однако впоследствии она согласилась на поставку тяжелого вооружения для ВСУ. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия до сих пор находится в неудобной фазе по оружию для Украины .

Шольц пообещал поставить Украине системы Gepard, хотя наше государство их и не просило. В то же время, Германия блокирует поставки танков Marder и Leopard, которые нужны ВСУ для борьбы с Россией. Известно, что обещанные страной Gepard должны прибыть летом .

Премьер Денис Шмигаль еще 17 мая заявил, что правительство Германии выделит 150 миллионов евро для поддержки Украины. Эти деньги будут направлены на приоритетные социальные расходы, а также первоочередные потребности для восстановления нашей страны.

Также в Германии заявили, что выделят ориентировочно 1 миллиард евро для Украины из своего бюджета. Речь идет о грантах, которые будут выплачиваться из бюджета на 2022 год без создания дополнительной задолженности. Деньги будут направлены на обеспечение дееспособности нашего государства.

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