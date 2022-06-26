Вскоре в Мадриде состоится саммит НАТО, который определит приоритеты и направления развития потенциала Североатлантического союза в ближайшие годы.

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На следующей неделе НАТО проведет саммит в Мадриде, где лидеры, вероятно, примут новую Стратегическую концепцию, обсудят увеличение сил Альянса на восточном фланге, а также продолжение помощи Украине.

Как отметила Мариуш Блащак, нынешняя встреча будет иметь исключительное значение, ведь российская агрессия против Украины навсегда изменила глобальную систему безопасности.

Польша хочет бригадную группу НАТО на своей территории

Министр обороны Польши сообщила, что польская сторона добивается усиления сил сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге.

Мы ищем больше войск и хотим повысить готовность союзных сил в случае угрозы. Подтверждаю, что мы пытаемся разместить в Польше бригадную группу в структурах НАТО,

– сообщила она.

О чем будут говорить на саммите НАТО

Мариуш Блащак рассказала, что мадридский саммит НАТО "укрепит дальнейшую глобальную координацию помощи Украине". Речь идет не только о поставках вооружения, но и о помощи в обучении украинских воинов и гуманитарных вопросах. При этом она отметила, что Североатлантический союз должен определить свою роль в процессе восстановления Украины.

Мадридский саммит укрепит дальнейшую глобальную координацию помощи Украине. Я имею в виду не только поставки необходимого для обороны вооружения и техники, но и помощь в обучении украинских солдат и гуманитарную помощь населению этой страны. Альянс также должен определить свою роль в процессе восстановления Украины,

– сказала Блащак.

Министр обороны подчеркнула, что полномасштабное вторжение России в Украину – это проблема всего свободного мира и конечно, этот вопрос будет обсуждаться. Она также сообщила, что Североатлантический союз обсудит вопросы кибербезопасности и терроризма.

НАТО уже поддерживает своих партнеров из стран, наиболее уязвимых для нападения со стороны России, таких как Грузия и Молдова. Безопасность нашего региона, в том числе восточного фланга Альянса, а значит и всего НАТО, сейчас является приоритетным вопросом, но не единственным – среди обсуждаемых в Мадриде тем, вопросы, связанные с кибербезопасностью, терроризмом,

– рассказала министерша.

Последние новости о НАТО

Ранее сообщалось, что сенат США утвердил нового командующего силами НАТО в Европе . Им стал генерал армии США Кристофер Каволи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил вчера, что Евросоюз вместе с НАТО заняты формированием коалиции для войны с Россией.

На фоне подобных заявлений экскомандующий НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что Запад должен готовиться к войне с Россией.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что война России против Украины закончится за столом переговоров.

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