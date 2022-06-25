Об этом в новом интервью рассказал заместитель главы офиса президента Игорь Жовква. По его словам, Зеленский выступит на саммитах G7 и НАТО по видеосвязи и выскажет позицию Украины.

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Украина не будет делать шагов по вступлению в НАТО

Как сообщает Жовква, на Мадридском саммите НАТО, который состоится 29-30 июня, Альянс согласует новую стратегическую концепцию. Предыдущая редакция обязывает НАТО развивать партнерство с Украиной.

Жовква рассказал, что сегодня Киев признает невозможность втянуть в НАТО в краткосрочной перспективе. Впрочем, ожидает, что Североатлантический союз подтвердит дальнейшее партнерство.

Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем,

– заявил он.

Он добавил, что члены НАТО должны признать ситуацию с происходящим в Европе и Украине, иначе обновленная стратегия станет еще одной неважной бумажкой.

Также Украина выдвинет требование, чтобы любые упоминания о России как стратегическом партнере были исключены из концепции.

Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и строгие предупреждения российскому агрессору,

– добавил Жовква.

Кроме того, Альянс должен вместить в документ четкие и однозначные предупреждения России относительно ее агрессивных намерений. К обсуждению этого вопроса присоединится и президент Украины Владимир Зеленский. Он повторит требование о договорных гарантиях безопасности Украины после завершения войны с Россией.

НАТО: последние новости

Следующий саммит НАТО должен пройти 29-30 июня в Мадриде. Именно тогда, вероятно, будет объявлено о присоединении к Альянсу Финляндии и Швеции. Приглашение на встречу получила также Украина.

Важно, что на саммите представители США планируют анонсировать новые механизмы усиления европейской безопасности, а союзники планируют согласовать долгосрочный пакет помощи Украине.

Перед встречей в формате "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что на саммите страны НАТО согласуют новый пакет помощи для Украины. Он призван помочь Украине перейти от старого советского оружия к стандартному снаряжению НАТО.

Кроме того, сенат США утвердил нового командующего силами НАТО в Европе. Им стал генерал армии США Кристофер Каволи. В мае он поддержал расширение НАТО и высоко оценил военный потенциал Швеции и Финляндии.

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