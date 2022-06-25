Белорусский самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко решил воспользоваться случаем и высказать Путину все свои заботы. Как и ожидалось, одной из них является НАТО.

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Лукашенко мешают самолеты НАТО

На встрече с Путиным Лукашенко заявил, что его очень беспокоят тренировочные полеты авиации США и НАТО, "тренирующиеся нести ядерные боеголовки".

Нас это очень беспокоит. Я вас прошу рассмотреть вопрос зеркального ответа. Они тренируются – вы помогите нам хотя бы подстроить самолеты,

– умолял Путина Лукашенко.

Также он добавил, что с "Западом шутить не надо", и в качестве аргумента использовал нападение Германии и СССР в 1941 году. Белорусский диктатор немного напутал – роль фашистов взяли на себя россияне и белорусы, и именно они "усыпляли" Украину заявлениями о том, что все будет хорошо и никто не нападет. Поэтому Лукашенко стоит еще раз перечитать историю и спросить себя, готов ли он к тому, какая ответственность ждет его за союз с оккупантами.

Встреча Путина и Лукашенко: что еще наговорили диктаторы

Лукашенко решил заявить Путину, чтобы "блокада Калининграда – это объявление войны" . По его мнению, запрет на провоз подсанкционных товаров вполне похож на вооруженное вторжение. Кремль уже громко визжал о том, что готов силой пробить коридор через Литву. Правда, Литва является членом НАТО, в России это понимают и не спешат претворять свои угрозы в реальность. Фронт с столь мощным соперником очень быстро приведет к краху России.

Путин пообещал Лукашенко предоставить "Искандеры-М", и зачем-то заявил о возможности установки наносить ядерные удары. Очевидно, что Путин снова хотел напугать Запад, но в его блеф уже давно никто не верит.

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