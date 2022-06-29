Глава государства об этом говорил после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на общий брифинг лидеров государств.

Накануне Фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20, даже если там будет Путин

Какие условия озвучил президент Украины

Зеленский поблагодарил своего индонезийского коллегу за поддержку суверенитета и независимости Украины. Также выразил благодарность за личное приглашение на саммит G20.

Конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации безопасности и от состава участников саммита,

– сказал президент Украины.

Лидер нашего государства должен выступить на саммите G20 по видеосвязи. 27 июня российские пропагандисты начали распространять информацию, что Владимир Путин подтвердил свои планы поездки на это событие. Однако премьер Италии Марио Драги вскоре заверил, что личного присутствия российского тирана там точно не будет.

Обратите внимание! Этот саммит запланирован на ноябрь 2022 года. Он должен пройти на острове Бали в Индонезии.

Как стало известно, что Путин не посетит саммит G20: смотрите видео