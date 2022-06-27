Российский диктатор Владимир Путин после полномасштабного вторжения России в Украину не покидает территорию страны-оккупанта. Пока Россия становится все большим изгнанником среди цивилизованных стран, лидер кафиров решил отсидеться дома.
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Будущий вояж Путина в Индонезию
15 – 16 ноября 2022 года на Бали состоится саммит стран "большой двадцатки". Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил и российского диктатора Владимира Путина.
Помощник Путина Ушаков уже заявил, что Путин отправится в Индонезию и даже надеется, что встреча состоится офлайн.
Принять участие в саммите G20 должен и президент Украины Владимир Зеленский. Какими мотивами руководствовался Видодо, когда приглашал на саммит Путина, неизвестно.
Напомним, что в апреле президент США Джо Байден лично звонил по телефону Видодо и просил не допустить участия Путина в саммите "большой двадцатки". Активную работу в этом направлении проводили и американские дипломаты. Также Байден призвал вообще исключить Россию из этого формата за то, что она напала на Украину. К сожалению, его аргументы относительно Путина не прислушались.
А вот на участие Владимира Зеленского, на которые настаивали США, Видодо пошел. 29 апреля он позвонил по телефону нашему президенту и пригласил принять участие в саммите. Китайцы вообще настаивают на том, чтобы войны России с Украиной вообще не было в повестке дня саммита G20.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также заявила, что лидеры Запада не будут бойкотировать событие, а наоборот, приедут и скажут в глаза Путину все, что они думают.
Война России с Украиной: последние новости
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