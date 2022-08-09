Напередодні Володимир Зеленський закликав країни Заходу не впускати на свою територію росіян, адже вони відповідальні за дії своєї влади. дмітрій пєсков теж почув пропозицію українського президента, російські ЗМІ оприлюднили його реакцію, інформує 24 канал.

А тим часом Окупантам і там не раді: росіян не пускатимуть у замок під Парижем через війну в Україні

У кремлі поскаржились на "ірраціональність" Зеленського

Рупор кремля заявив, що у цьому випадку "ірраціоналізм мислення Володимира Зеленського зашкалює". Також пєсков вирішив пригрозити у бік офіційного Києва, мовляв, такі ініціативи "мають не дуже добрий душок".

пєсков лякає Україну тим, що підтримка Європи припиниться

Традиційно у москві розповіли, що санкції, які мають покарати росію, "б'ють" передусім по Європі. пєсков спробував налякати українську владу тим, що європейців це змусить задуматись, чи правильно діє Україна.

Зверніть увагу! пєсков повідомив, що наразі немає планів на проведення зустрічі Володимира Зеленського та владіміра путіна. Мовляв, для цього нема передумов.

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Заклик Зеленського заборонити в'їзд росіянам в інші країни Заходу:

Виданню The Washington Post президент України наголосив, що Захід має подбати про превентивні заходи щодо росії.

Громадянам держави-агресорки, каже Зеленський, потрібно закрити кордони, поки вони не змінять власну "філософію".

Зараз росіяни, які виїхали до Європи, кажуть, що війна не має до них жодного стосунку. Проте саме населення обрало уряд, який почав агресію.

Дізнайтесь у відео про недолугі порівняння дмітрія медвєдєва: