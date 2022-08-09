Об этом пишут российские СМИ, заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, информирует 24 канал. Также песков возмутился предложением Зеленского не впускать россиян в страны Запада.

Актуально Зеленский пообщался с Клинтоном: обсудили, как не позволить россии "заморозить конфликт"

Сейчас встреча президентов россии и Украины – неактуальна, – Песков

Пока предпосылок для этого (встречи Зеленского и путина – 24 канал) нет,

– сказал рупор кремля.

Отметим, что в интервью BBC, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос относительно формата участия президента Зеленского в саммите "Большой двадцатки" в Индонезии еще не решили.

Зеленский может приехать в Индонезию, если там будет путин

Поскольку в Украине – война, то позиция главы государства однозначна. Зеленский хочет оставаться в Украине да и онлайн-формат позволяет эффективно работать на любых встречах.

Если (на саммите G20 – 24 канал) будет присутствовать Путин, то безусловно, надо будет думать о необходимости нашего присутствия. Потому что присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию россии, которая напала на суверенное государство,

– пояснил Подоляк.