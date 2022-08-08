Президент Украины убежден, что угроза со стороны России в этой части Кавказа до сих пор остается. Об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения, сообщает 24 канал.
Владимир Зеленский заметил, что в эти дни часто вспоминают российскую войну против Грузии в 2008 году, ходит много разговоров о предпосылках той войны и ее последствиях.
Президент Украины убежден, что угроза со стороны России в этой части Кавказа до сих пор остается. Об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения, сообщает 24 канал.