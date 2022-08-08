Президент України переконаний, що загроза з боку росії у цій частині Кавказу досі залишається. Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення, повідомляє 24 канал.

До теми Не залишиться тліючий чи заморожений конфлікт – тільки очевидний програш агресора, – Зеленський

Війна росії проти Грузії ще не стала історією

Володимир Зеленський зауважив, що останнім часом часто згадується російсько-грузинська війна 2008 року.

Цими днями згадують російську війну проти Грузії 2008 року. Багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки. Про те, як тогорічна відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО збільшила зухвалість російського керівництва,

– сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що війна росії проти Грузії ще не стала історією та повністю не відійшла в минуле. Тож говорити зараз потрібно не так про те, що було, а більше про те, що можна зробити.

росія знову може напасти на Грузію

Президент України переконаний, що російська агресія проти Грузії може одного разу продовжитись.

Тодішні виклики й зараз дуже актуальні. І не тільки через те, що загроза подальшої російської агресії в цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена. Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів,

– зауважив президент.

Нагадаємо, що 7 серпня 2008 року відбулися ключові події російсько-грузинської війни, внаслідок яких росія втрутилась у бойові дії.

Світ зреагував недостатньо сильно

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на те, що війна росії проти Грузії не отримала достатньої реакції світової спільноти. Саме це спричинило російську окупацію Криму та вторгнення на Донбас у 2014 році, а також повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року.

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