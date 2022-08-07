У МЗС наголосили, що вже протягом 14 років росія продовжує загарбницьку політику проти Грузії, утримуючи під своїм контролем Абхазію та Південну Осетію. У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що росія на цих територіях грубо порушує права людини.

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Світ відреагував не достатньо належним чином

Українське МЗС звернуло увагу на те, що війна росії з Грузією не отримала достатньої реакції світової спільноти. Саме це спричинило російську окупацію Криму та вторгнення на Донбас у 2014 році та початок повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що перемогти росію та зупинити її агресію можливо, однак потрібна єдність світу.

Переконані, що зупинити агресивну політику росії можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти росії та всебічній підтримці країн, проти яких москва здійснює агресію,

– заявили в МЗС.

Українські дипломати наголосили на тому, що росія повинна деокупувати захоплені частини Грузії та України, а російські воєнні злочинці мають бути покарані.

Війна росії проти Грузії: головне

1 серпня у Грузії спалахнув конфлікт між урядовими військами та сепаратистами в Південній Осетії. Тиждень протягом бойових дій росія не була прямою учасницею конфлікту, але стягувала свої війська.

У ніч проти 8 серпня грузинські війська почали масштабний наступ на позиції сепаратистів. Уранці командування доповіло тодішньому президенту Міхеілу Саакашвілі про те, що більшість регіону Цхінвалі, тобто Південної Осетії, під контролем Грузії й сепаратистів майже вдалося вибити зі столиці автономії.

Однак вже за кілька годин росія почала пряму військову агресію проти Грузії. Пропагандисти називали цю війну "примусом Грузії до миру". За кілька днів росія вже почала наступ у напрямку столиці Грузії – Тбілісі.

Бойові дії завершилися підписанням плану перемир'я, який запропонували в Євросоюзі. Однак 26 серпня 2008 року росія визнала квазіутворення на території Грузії – Абхазію та Північну Осетію, які до сьогодні залишаються під контролем країни-окупанта.

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