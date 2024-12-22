Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 774 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 22 грудня 2024 року

  • Особового складу – близько 774 100 (+1820),
  • танків – 9609 (+15),
  • бойових броньованих машин – 19870 (+29),
  • артилерійських систем – 21284 (+32),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засобів ППО – 1030 (+3),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),
  • крилатих ракет – 2947 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81),
  • спеціальної техніки – 3662 (+0).

втрати ворога на 22 грудня 2024 рокуВтрати ворога на 22 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ