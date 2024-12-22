Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 774 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 22 грудня 2024 року
- Особового складу – близько 774 100 (+1820),
- танків – 9609 (+15),
- бойових броньованих машин – 19870 (+29),
- артилерійських систем – 21284 (+32),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засобів ППО – 1030 (+3),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),
- крилатих ракет – 2947 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81),
- спеціальної техніки – 3662 (+0).
Втрати ворога на 22 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ