Від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила понад 774 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 22 грудня 2024 року

Особового складу – близько 774 100 (+1820),

танків – 9609 (+15),

бойових броньованих машин – 19870 (+29),

артилерійських систем – 21284 (+32),

РСЗВ – 1256 (+0),

засобів ППО – 1030 (+3),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),

крилатих ракет – 2947 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81),

спеціальної техніки – 3662 (+0).