С начала полномасштабной войны против Украины Россия уже потеряла более 774 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 22 декабря 2024 года

Личного состава – около 774 100 (+1820),

танков – 9609 (+15),

боевых бронированных машин – 19870 (+29),

артиллерийских систем – 21284 (+32),

РСЗВ – 1256 (+0),

средств ПВО – 1030 (+3),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20735 (+50),

крылатых ракет – 2947 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 31972 (+81),

специальной техники – 3662 (+0).