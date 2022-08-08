Об этом во время своего вечернего обращения 8 августа рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что все предыдущие войны, которые начинала россия, имели разный масштаб и характер, но единый смысл. Ведь все они начались, потому что региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали.

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Война завершится проигрышем россии

Президент подчеркнул, что принцип превентивности в международных отношениях – необходим. Именно на нем долго настаивала Украина, еще до 24 февраля и полномасштабного российского вторжения.

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