В Белом доме уверены, что Владимир Зеленский должен посетить саммит в Индонезии. Особенно после заявлений тамошнего лидера Джоко Видодо о том, что владимир путин планирует туда приехать.

Обратите внимание путина нужно исключить из G20, – кандидат в премьеры Великобритании

Что говорят в Белом доме

В Совете нацбезопасности Белого дома говорится, что президент Джо Байден выступает за то, чтобы путина не приглашали на саммит – он не должен там быть.

Как президент Байден сам публично заявил, он не считает, что президент путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет свою войну против Украины,

– заявили в Белом доме.

В то же время в Вашингтоне убеждены – если уж путин прибудет на Бали, то там должен быть Владимир Зеленский. В частности, не исключают варианта дистанционного участия украинского президента.

Саммит G-20 в Индонезии: главное

15 – 16 ноября на индонезийском острове Бали состоится саммит лидеров "Большой двадцатки", на который приглашен и российский диктатор путин. Многие страны выступают против присутствия главы кремля на саммите и вообще россии в организации.

Однако в Офисе Президента не исключают, что Владимир Зеленский, также приглашенный на саммит, может лично посетить его. Но условием этого является личное присутствие путина. Однако в кремле сразу же открестились от вероятности встречи путина и Зеленского, заявив, что якобы "нет предпосылок для этого".

В то же время в россии долгое время не давали четкого ответа, приедет ли путин на Бали. Но наконец кремлевский диктатор принял приглашение Индонезии, о чем заявил президент страны Джоко Видодо.

Интересно – Подоляк о том, как путин ищет возможности для переговоров: смотрите видео