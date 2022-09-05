Дійство відбулося на всеросійському молодіжному екологічному форумі. Навіть під час розмов про екологію путін не втримався, щоб не згадати про уявних українських "неонацистів". Його тези поширили російські ЗМІ.

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Путін "вражений мужністю" мобілізованих з Донбасу

Російський агресор вголос роздумував про так звану "трагедію" на Донбасі. В його хворій фантазії у 2014 році якийсь вигаданий "неонацистський режим" захопив владу в Україні. Саме ця нафантазована "влада" нібито й почала бойові дії на Донбасі. Ясна річ, що путін не говорив про те, що саме він відправив своїх військових на Донбас у 2014 році й тому там почалася війна. Путін хотів переконати громадян в тому, що це Україна раптово вирішила побомбити сама себе у 2014 році.

Далі його фантазія ще більше розгулялася. Усім відомо, що росія проводить примусову мобілізацію населення на окупованому Донбасі. Мешканців Луганщини та Донеччини використовують як "гарматне м'ясо" – саме їх першими кидають у бій. Людей виловлюють прямо посеред вулиць, а декого навіть "викурюють" з будинків. У більшості мобілізованих немає досвіду участі у бойових діях, вони звичайні працівники підприємств, яких без навчань кидають на передову.

Однак навіть і в цьому путін вирішив придумати власну "правду". Зокрема, він назвав незаконно мобілізованих з Донбасу ледь не військами НАТО. Мовляв, вони воюють "краще ніж професіонали". За словами агресора, до цього чоловіків мотивує бажання "захистити" свою фейкову республіку.

То ж тепер у росії є обов'язок – захистити Донбас. Цікаво, як путін буде це робити, адже захищати Донбас потрібно якраз від нього.

Ну і на кінець він традиційно додав, що Київ не хоче мирних переговорів. Мабуть, забув зазначити, що "мирні переговори" в його уяві це капітуляція України.

Росія тепер "країна сонця, яке сходить"

Маразм путіна стосувався не лише України. Президент держави-агресорки заговорив і про Японію. Мовляв, це росія "справжня" країна сонця, яке сходить, а ніяка не Японія. В уяві політики росіяни на Чукотці зустрічають сонце раніше, ніж японці.

Путін виглядав дуже дивно

Комічності таким судженням агресора додав його зовнішній вигляд. Путін сидів зіщулений й перекособочений і вже традиційно постійно кашляв.

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