Дополнительные две недели тренировок позволят пройти более углубленную подготовку. Около 4 700 военных уже прошли подготовку в Британии, а программа может охватить десятки тысяч.

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Учебный курс быстро развивался, и теперь мы продлеваем его до 5 недель, чтобы обеспечить наилучшую подготовку украинских солдат, которые вскоре будут участвовать в активных боевых действиях,

– заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Сообщают, что украинцев подготовят для городских боев, окопной войны, операций с использованием транспорта, будут отработаны упражнения в смоделированной боевой обстановке.

К программе обучения уже присоединились Канада, Дания, Финляндия, Норвегия и Литва.

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