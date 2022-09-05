Додаткові два тижні тренувань дозволять пройти більш поглиблену підготовку. Близько 4700 військових уже пройшли підготовку у Британії, а програма може охопити десятки тисяч.

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Навчальний курс швидко розвивався, і тепер ми продовжуємо його до 5 тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром братимуть участь в активних бойових діях,

– заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Повідомляють, що українців підготують для міських боїв, окопної війни, операцій із використанням транспорту, будуть відпрацьовані вправи у змодельованій бойовій обстановці.

До програми навчання вже приєдналися Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Литва.

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