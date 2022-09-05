Цель ЕС – помочь Украине выиграть войну

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ассоциации Украина – ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что ЕС будет помогать Украине сколько нужно.

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Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину политически, финансово и военно столько и сколько будет нужно,

– заявил Боррель.

По его словам, первая цель – помочь Украине закончить войну. Но долгосрочная цель – поддержать Украину в достижении мира.

Во время пресс-конференции Боррель подчеркнул, что цель ЕС – помочь Украине выиграть войну.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась, но не каким-либо образом, а в соответствии с нормами территориальной целостности Украины", – сказал глава дипломатии ЕС.

Также Боррель отметил, что ЕС будет поддерживать Украину, несмотря на угрозы и шантаж со стороны россии.

Шмыгаль поблагодарил ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на заявление Борреля по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.

Благодарны нашим партнерам из ЕС за решительные шаги, приближающие Украину к победе,

– написал Шмыгаль в твиттере.

Украина ожидает макрофинансовую помощь от ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получит макрофинансовую помощь от ЕС уже на этой неделе. По словам главы правительства, Украина надеется на получение 5 миллиардов евро.

Шмыгаль также сообщил, что Украина начала переговоры по получению следующих 3 миллиардов макрофинансовой помощи.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз согласовал выделение Украине 5 миллиардов евро. Эти деньги будут переданы в виде долгосрочных кредитов для нашей страны. Соответствующее решение поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии.

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