Ціль ЄС – допомогти Україні виграти війну
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі. Він наголосив, що ЄС допомагатиме Україні, скільки потрібно.
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Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну політично, фінансово та військово стільки та, скільки буде потрібно,
– заявив Боррель.
За його словами, перша мета – це допомогти Україні закінчити війну. Натомість довгострокова мета – підтримати Україну в досягненні миру.
Під час пресконференції Боррель наголосив, що ціль ЄС – допомогти Україні виграти війну.
"Ми хочемо, щоб ця війна скінчилася, але не будь-яким чином, а відповідно до норм територіальної цілісності України", – сказав глава дипломатії ЄС.
Також Боррель зазначив, що ЄС підтримуватиме Україну попри погрози та шантаж з боку росії.
Шмигаль подякував ЄС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на заяву Борреля за підсумками засідання Ради асоціації Україна – ЄС.
Вдячні нашим партнерам з ЄС за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги,
– написав Шмигаль у твітері.
Україна очікує макрофінансову допомогу від ЄС
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна отримає макрофінансову допомогу від ЄС вже цього тижня. За словами глави уряду, Україна сподівається на отримання 5 мільярдів євро.
- Шмигаль також повідомив, що Україна почала переговори щодо отримання наступних 3 мільярдів макрофінансової допомоги.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз погодив виділення Україні 5 мільярдів євро. Ці гроші передадуть у вигляді довгострокових кредитів для нашої країни. Відповідне рішення підтримали всі країни ЄС, крім Угорщини.
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