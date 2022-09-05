Відповідне оголошення у Брюсселі зробив представник Єврокомісії Ерік Мамер. 5 вересня він розповів про документи, які будуть підписані у рамках засідання Ради Асоціації Україна-ЄС.

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Єврокомісія підписує 4 угоди з Україною

Повідомляється, що Європейська комісія підписала чотири секторальні угоди з Україною, щоб ще більше посилити співпрацю України з ЄС.

Перша – ЄК та Україна підписують нові 500 мільйонів євро у програму бюджетної підтримки як частину обіцянки, анонсованої президентом у рамках кампанії підтримки для України у квітні і на конференції високого рівня, яка відбулася у травні у Варшаві. Це фінансування дасть змогу гарантувати проживання та освіту для внутрішньо переміщених осіб, а також підтримуватиме сільськогосподарський сектор,

– сказав Мамер.

Крім цього, Єврокомісія підпише низку інших угод. Серед них – про участь України у програмі Європейського Союзу "Цифрова Європа". Інша угода дасть змогу Україні брати участь у податковій програмі.

Боррель закликав задуматися над гарантіями безпеки для України

Напередодні віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель закликав задуматися над гарантіями безпеки для України. Боррель зауважив, що Євросоюз був на боці українців із самого початку війни, адже "поставлена ​​на карту" спільна безпека.

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