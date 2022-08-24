Боррель закликав задуматися над гарантіями безпеки для України

"Українці згуртувалися, щоб захистити свою державу"

Представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що у День Незалежності України та через шість місяців від початку війни найкраще повідомлення, яке може надіслати ЄС - це те, що вони продовжуватимуть підтримувати Україну.

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Він заявив, що Європа повинна бути готовою заплатити ціну захисту їхньої спільної свободи та безпеки.

За його словами, шість місяців тому росія здійснила жорстоке, неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну – напад, який був і злочином, і великим прорахунком.

путін думав, що влада України швидко впаде, а президент втече. Російський режим також припускав, що ЄС буде розділений і не зможе дати силову відповідь. Але українці згуртувалися, щоб захистити свою державу та свій суверенітет, проявивши вражаючу відвагу проти агресора,

– заявив Боррель.

Він зазначив, що ЄС зі своїми партнерами продемонстрував безпрецедентну єдність і рішучість підтримувати Україну в усіх сферах.

На його думку, це не "просто" європейська війна "Ця війна спричиняє величезні наслідки по всьому світу. Найбільш вражаюче те, що це підняло ціни на енергоносії та продукти харчування. І, як завжди, ті, хто найменше здатні впоратися, страждають від найбільшого тягаря", – сказав дипломат.

Боррель зауважив, що Євросоюз був на боці українців із самого початку війни, усвідомлюючи, що їхня спільна безпека “поставлена ​​на карту”.

Ми прийняли шість пакетів суттєвих санкцій. Ми вперше в історії профінансували доставку військової підтримки атакованій країні, щоб дати можливість Україні дати відсіч. Ми надаємо гуманітарну підтримку та макрофінансову допомогу, щоб утримати Україну "на плаву",

– прокоментував він.

В ЄС хочуть, щоб Україна стала майбутнім членом Євросоюзу

Віце-президент Єврокомісії заявив, що вони офіційно вирішили, що хочуть, аби Україна стала майбутнім членом ЄС, як частина родини. "ЄС і Європа кардинально змінюються через цю війну", – сказав він.

За його словами, за шість місяців війни росія окупувала 20% території України та значну частину узбережжя Чорного моря.

"Однак зараз війна явно вступила в нову фазу. Також завдяки військовій підтримці Заходу Україні вдалося зупинити російський наступ і звільнити деякі території, особливо на Півдні країни. Було здійснено низку ефективних атак на склади боєприпасів і військові бази росіян", – зазначив політик.

Боррель закликав задуматися над гарантіями безпеки для України

Жозеп Боррель наголосив, що найближчими тижнями міжнародне співтовариство має продовжувати курс на нашу потрійну стратегію:

підтримка України,

тиск на росію,

вирішення ширших проблем із війною.

У довгостроковій перспективі також виникає питання про те, як ми можемо не тільки покласти край цій війні, але й запобігти виникнення іншої через кілька місяців або років. Це включає важливі питання щодо того, як дати можливість Україні захистити себе, а також питання гарантій безпеки,

– відповів він.

Наступні місяці будуть дуже складними для всіх

Боррель вважає, що наступні тижні та місяці будуть дуже складними, перш за все для українців, які платять своїм життям, а також для всіх інших європейців.

"Але ми не можемо зменшити наші зобов’язання або послабити нашу рішучість, навіть коли ціна зростає. На карту поставлено майбутнє демократії та ширші принципи європейської та навіть глобальної безпеки", – відзначив він.

До слова, британський прем'єр Борис Джонсон приїхав у Київ на День Незалежності України. Він повідомив про новий пакет допомоги для України на суму 54 мільйони фунтів стерлінгів.

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