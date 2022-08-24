Боррель призвал задуматься над гарантиями безопасности для Украины

"Украинцы сплотились, чтобы защитить свое государство"

Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что в День Независимости Украины и через шесть месяцев с начала войны лучшее сообщение, которое может отправить ЕС – это то, что они будут продолжать поддерживать Украину.

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Он заявил, что Европа должна быть готова заплатить цену защиты их общей свободы и безопасности.

По его словам, шесть месяцев назад россия совершила жестокое, неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину – нападение, которое было и преступлением, и большим просчетом.

путин думал, что власти Украины скоро упадут, а президент сбежит. Российский режим также предполагал, что ЕС будет разделен и не сможет дать силовой ответ. Но украинцы сплотились, чтобы защитить свое государство и суверенитет, проявив поразительную отвагу против агрессора,

– заявил Боррель.

Он отметил, что ЕС со своими партнерами продемонстрировал беспрецедентное единство и решительность поддерживать Украину во всех областях.

По его мнению, это не "просто" европейская война "Эта война влечет за собой огромные последствия по всему миру. Наиболее поразительно то, что это подняло цены на энергоносители и продукты питания. И, как всегда, те, кто меньше всего способны справиться, страдают от самого большого бремени", – сказал дипломат.

Боррель заметил, что Евросоюз был на стороне украинцев с самого начала войны, осознавая, что их общая безопасность "поставлена ​​на карту".

Мы приняли шесть пакетов существенных санкций. Мы впервые в истории профинансировали доставку военной поддержки атакованной стране, чтобы дать Украине возможность дать отпор. Мы оказываем гуманитарную поддержку и макрофинансовую помощь, чтобы удержать Украину "на плаву",

– прокомментировал он.

В ЕС хотят, чтобы Украина стала будущим членом Евросоюза

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что они официально решили, что хотят, чтобы Украина стала будущим членом ЕС как часть семьи. "ЕС и Европа кардинально меняются из-за этой войны", – сказал он.

По его словам, за шесть месяцев войны россия оккупировала 20% территории Украины и значительную часть побережья Черного моря.

"Однако сейчас война явно вступила в новую фазу. Также благодаря военной поддержке Запада Украине удалось остановить российское наступление и освободить некоторые территории, особенно на Юге страны. Был совершен ряд эффективных атак на склады боеприпасов и военные базы россиян", – отметил политик.

Боррель призвал задуматься над гарантиями безопасности для Украины

Жозеп Боррель подчеркнул, что в ближайшие недели международное сообщество должно продолжать курс на нашу тройную стратегию:

поддержка Украины,

давление на россию,

решение более широких проблем с войной.

В долгосрочной перспективе также возникает вопрос о том, как мы можем не только покончить с этой войной, но и предотвратить возникновение другой через несколько месяцев или лет. Это включает важные вопросы относительно того, как дать возможность Украине защитить себя, а также вопросы гарантий безопасности,

– ответил он.

Следующие месяцы будут очень сложными для всех

Боррель считает, что следующие недели и месяцы будут очень сложными, прежде всего, для украинцев, которые платят своей жизнью, а также для всех остальных европейцев.

"Но мы не можем снизить наши обязательства или ослабить нашу решимость, даже когда цена растет. На карту поставлено будущее демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности", – отметил он.

К слову, британский премьер Борис Джонсон приехал в Киев в День Независимости Украины. Он сообщил о новом пакете помощи для Украины на сумму 54 миллиона фунтов стерлингов.

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