Джонсон сказав, що Велика Британія підтримуватиме Україну у протидії російській агресії.

До теми Вічна боротьба за свободу і незалежність: чому Україна точно переможе у війні

"Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну", – написав Джонсон.

Що відомо про допомогу

Велика Британія надасть Україні 54 мільйони фунтів стерлінгів. Пакет допомоги включатиме сотні найсучасніших безпілотників, протитанкові боєприпаси та ракетні системи.

В Офісі прем'єр-міністра повідом или, що безпілотні авіаційні системи покращать здатність Збройних Сил україни спостерігати на великій відстані за ворожими цілями й знаходити їх.

До речі Світ не вірив: у Зеленського сказали, чому потужні засоби ППО прийдуть із запізненням

Зокрема, українським захисникам нададуть 850 ручних мікродронів Black Hornet. Їх спеціально розробили для використання в містах і селах.

У британському уряду пояснили, що військовослужбовців можна навчити керувати безпілотниками, які менші за мобільний телефон, менш ніж за 20 хвилин. Кожен БПЛА передає відео в реальному часі та нерухомі зображення, щоб сили на землі могли безпечно захищати території.