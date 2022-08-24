Джонсон сказал, что Великобритания будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.

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"То, что происходит в Украине, имеет значение для всех нас. Поэтому я сегодня в Киеве. Поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может и выиграет эту войну", – написал Джонсон.

Что известно о помощи

Великобритания предоставит Украине 54 миллиона фунтов стерлингов. Пакет помощи будет включать сотни самых современных беспилотников, противотанковые боеприпасы и ракетные системы.