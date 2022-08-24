Весомый вклад в победу Украины
Зеленский подчеркнул, что такой пакет помощи беспрецедентный. Украинцы очень ценят подобную помощь от партнеров.
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Благодарен Джо Байдену и народу США за мощные поздравления Украины с Днем Независимости – беспрецедентный пакет помощи в сфере безопасности в размере почти 3 миллиарда долларов. Народ Украины, все наши защитники высоко ценят непреклонную поддержку США. Вместе мы победим,
– подчеркнул политик.
Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что США внесли весомый вклад в победу Украины. Американская помощь существенно усилит военную и экономическую мощь Украины в противодействии россии.
Что известно о помощи от США в День Независимости
24 августа американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи для Украины. В частности, США выделят нашему государству 3 миллиарда долларов. Глава Белого дома не раскрыл всех деталей, но отметил, что на эти деньги Киеву предоставят:
- системы противовоздушной обороны,
- артиллерийские системы,
- боеприпасы,
- беспилотные авиационные комплексы,
- радары.
Это не вся помощь, которую США предоставили Украине в День Независимости. Наши союзники также выделили 3 миллиарда долларов через механизм Всемирного банка. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что это безвозвратная грантовая помощь, которая поступит в госбюджет Украины.
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