Весомый вклад в победу Украины

Зеленский подчеркнул, что такой пакет помощи беспрецедентный. Украинцы очень ценят подобную помощь от партнеров.

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Благодарен Джо Байдену и народу США за мощные поздравления Украины с Днем Независимости – беспрецедентный пакет помощи в сфере безопасности в размере почти 3 миллиарда долларов. Народ Украины, все наши защитники высоко ценят непреклонную поддержку США. Вместе мы победим,

– подчеркнул политик.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что США внесли весомый вклад в победу Украины. Американская помощь существенно усилит военную и экономическую мощь Украины в противодействии россии.

Что известно о помощи от США в День Независимости

24 августа американский президент Джо Байден объявил о новой военной помощи для Украины. В частности, США выделят нашему государству 3 миллиарда долларов. Глава Белого дома не раскрыл всех деталей, но отметил, что на эти деньги Киеву предоставят:

системы противовоздушной обороны,

артиллерийские системы,

боеприпасы,

беспилотные авиационные комплексы,

радары.

Это не вся помощь, которую США предоставили Украине в День Независимости. Наши союзники также выделили 3 миллиарда долларов через механизм Всемирного банка. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что это безвозвратная грантовая помощь, которая поступит в госбюджет Украины.

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