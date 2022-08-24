В то же время в новом пакете военной помощи на 3 миллиарда долларов ожидается поставка большего количества систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Петр Черник.

Обратите внимание Скрещиваем пальцы, – эксперт предположил, какое оружие может находиться в рекордном пакете помощи от США.

Радары и ПВО

Эксперт считает, что в первую очередь США могут предоставить Украине радары и другое вооружение для эффективной контрбатарейной борьбы .

Зима – это батарейные и контрбатарейные дуэли. Есть целая линейка систем AN/TPQ, позволяющая на дальности до 50 километров засекать артиллерийский залп даже одной пушки. Она с точностью до метра может мгновенно определять ее место и давать все необходимые поправки артиллерии, чтобы они наносили огневое поражение.

– рассказал Черник.

По его мнению, следующим пунктом помощи станут средства противовоздушной защиты .

"Это будет главная система среднего радиуса NASAMS, с ракетой AIM-120, с радиусом поражения до 50 километров. Во втором эшелоне Вашингтон прикрыт именно такими ракетами", – добавил специалист.

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Какой будет артиллерия

Черник отметил, что Украина должна уже сегодня отказываться от советских образцов вооружения, особенно это касается артиллерии .

Артиллерия 152 миллиметров – это позавчерашний день. Скорее всего, помощь усилит артиллерийскую группировку ВСУ М-109 "Паладин", М-114, легкой 105-миллиметровой гаубицей М-119 и целым рядом других, а особенно боеприпасами к ним.

– рассказал эксперт.

По его словам, Украина особенно рассчитывает на высококлассные боеприпасы М-982 "Эскалибур".

"Они могут наносить поражение до 40 километров, а в особой комплектации — даже до 70 километров. Боеприпасы на 100% достигают своей цели. Это уникально управляемый и умный снаряд. Скорее всего, в этих параметрах следует ожидать следующую партию помощи, которую подарили нам США ко Дню Независимости", – резюмировал специалист.

Военная помощь для Украины: последние новости

Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты Об этом сообщила президент Зузана Чапутова.

В Германии обещали передать для ВСУ 225 ракет Vulcano. Они будут уничтожать россиян на расстоянии 70-80 км.

США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Они попадут в ВСУ в течение 2 – 3 месяцев.

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