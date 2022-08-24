Водночас у новому пакеті військової допомоги на 3 мільярди доларів очікується постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони. Про це розповів 24 каналу військовий експерт Петро Черник.
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Радари й ППО
Експерт вважає, що першочергово США можуть надати Україні радари й інше озброєння для ефективної контрбатарейної боротьби.
Зима – це будуть батарейні та контрбатарейні дуелі. Є ціла лінійка систем AN/TPQ, яка дозволяє на дальності до 50 кілометрів засікати артилерійський залп навіть однієї гармати. Вона з точністю до метра може миттєво визначати її місце і давати всі необхідні поправки артилерії, щоб вони завдавали вогневе ураження,
– розповів Черник.
На його думку, наступним пунктом допомоги стануть засоби протиповітряного захисту.
"Це буде головна система середнього радіуса NASAMS, з ракетою AIM-120, з радіусом ураження до 50 кілометрів. У другому ешелоні Вашингтон прикритий саме такими ракетами", – додав фахівець.
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Якою буде артилерія
Черник зауважив, що Україна повинна вже сьогодні відмовлятися від радянських зразків озброєння, особливо це стосується артилерії.
Артилерія 152 міліметрів – це позавчорашній день. Скоріш за все, допомога посилить артилерійське угруповання ЗСУ М-109 "Паладін", М-114, легкою 105-міліметровою гаубицею М-119 та цілою низкою інших, а особливо – боєприпасами до них,
– розповів експерт.
З його слів, Україна особливо розраховує на висококласні боєприпаси М-982 "Ескалібур".
"Вони можуть завдавати ураження до 40 кілометрів, а в особливій комплектації – навіть до 70 кілометрів. Боєприпаси на 100% досягають своєї цілі. Це унікально керований та розумний снаряд. Скоріш за все, у цих параметрах слід очікувати наступну партію допомоги, яку подарували нам США до Дня Незалежності", – резюмував фахівець.
Військова допомога для України: останні новини
- Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти. Про це повідомила президентка Зузана Чапутова.
- У Німеччині обіцяли передати для ЗСУ 225 ракет Vulcano. Вони знищуватимуть росіян на відстані 70-80 кілометрів.
- США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Вони потраплять до ЗСУ впродовж 2 – 3 місяців.
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