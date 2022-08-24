Водночас у новому пакеті військової допомоги на 3 мільярди доларів очікується постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони. Про це розповів 24 каналу військовий експерт Петро Черник.

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Радари й ППО

Експерт вважає, що першочергово США можуть надати Україні радари й інше озброєння для ефективної контрбатарейної боротьби.

Зима – це будуть батарейні та контрбатарейні дуелі. Є ціла лінійка систем AN/TPQ, яка дозволяє на дальності до 50 кілометрів засікати артилерійський залп навіть однієї гармати. Вона з точністю до метра може миттєво визначати її місце і давати всі необхідні поправки артилерії, щоб вони завдавали вогневе ураження,

– розповів Черник.

На його думку, наступним пунктом допомоги стануть засоби протиповітряного захисту.

"Це буде головна система середнього радіуса NASAMS, з ракетою AIM-120, з радіусом ураження до 50 кілометрів. У другому ешелоні Вашингтон прикритий саме такими ракетами", – додав фахівець.

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Якою буде артилерія

Черник зауважив, що Україна повинна вже сьогодні відмовлятися від радянських зразків озброєння, особливо це стосується артилерії.

Артилерія 152 міліметрів – це позавчорашній день. Скоріш за все, допомога посилить артилерійське угруповання ЗСУ М-109 "Паладін", М-114, легкою 105-міліметровою гаубицею М-119 та цілою низкою інших, а особливо – боєприпасами до них,

– розповів експерт.

З його слів, Україна особливо розраховує на висококласні боєприпаси М-982 "Ескалібур".

"Вони можуть завдавати ураження до 40 кілометрів, а в особливій комплектації – навіть до 70 кілометрів. Боєприпаси на 100% досягають своєї цілі. Це унікально керований та розумний снаряд. Скоріш за все, у цих параметрах слід очікувати наступну партію допомоги, яку подарували нам США до Дня Незалежності", – резюмував фахівець.

Військова допомога для України: останні новини

Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти. Про це повідомила президентка Зузана Чапутова.

У Німеччині обіцяли передати для ЗСУ 225 ракет Vulcano. Вони знищуватимуть росіян на відстані 70-80 кілометрів.

США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Вони потраплять до ЗСУ впродовж 2 – 3 місяців.

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