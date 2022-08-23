Об этом 23 августа во время саммита Крымской платформы рассказала президент Словакии Зузана Чапутова, передает 24 канал .

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Германия предоставит оружие Словакии

Министр обороны Словакии Ярослав Надь отметил, что они не перестанут оказывать поддержку Украине. Вместо боевых машин пехоты, Словакия получит оружие от Германии.

Мой заместитель Мариан Майер подписал соглашение с заместителем министра обороны Германии Бенедиктом Циммером. Словакия направит свои 30 БМП в Украину и получит 15 танков Leopard 2A4 от Германии,

– написал Надь.

О чем говорили на Крымской платформе

Второй саммит Крымской платформы прошел 23 августа в онлайн-формате. Его открыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В саммите приняли участие около 60 стран.

Несмотря на онлайн-формат, в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что некоторые страны молча согласились с оккупацией Крыма. Дуда призвал демонтировать "северный поток-2".

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что российско-украинская война началась в 2014 году. Заверил, что продолжит ужесточать санкции против агрессора.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, что никогда не признает Крым, Донбас и Луганщину российскими территориями. Он отметил, что именно россия виновата в продовольственном кризисе в мире.

Обратите внимание – выступление Олафа Шольца на Крымской платформе: смотрите видео